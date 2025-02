Może niewielu wykopków ogarnia że w procesie spalania paliwa w silniku spalinowym powstaje masa ciepła która jest marnowana (60-70%)

Montując sobie agregat w domu możemy użyć to ciepło do ogrzania domu i wody bieżącej. Ba, możemy użyć do tego celu oleju opałowego który kosztuje 2/3 tego co ON. Albo i lepiej, możemy użyć gazu ziemnego który kosztuje jakieś 35% tego co ON. Wtedy kWhe kosztuje nasz jakieś 25 groszy.