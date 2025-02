No oczywiście, co się dziwić. Trump stawia na głowę cały świat, antagonizuje sojuszników, wspiera wrogów, promuje nieralne rozwiązania, urządza gigantyczne czystki w państwowych strukturach i de facto buduje oligarchie, która już ma bezpośredni wpływ na działanie państwa a nie musi działać przez lobby jak dotychczas. Ta kadencja Trumpa pokazuje, że gdyby nie wciąż silna pozycja starej gwardii republikanów w latach 2016-2020 to świat byłby już lata temu w czarnej dupie.