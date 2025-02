A to stąd to wycie. No i wszystko się wyjaśnia.



To jest metoda tych zakompleksionych miliarderów.



Zelenski stał się dyktatorem i zbrodniarzem bez poparcia, bo miał czelność nie oddawać minerałów.



Kilka lat temu angielscy ratownicy byli nazywani przez muska PEDOFILAMI bo mieli czelność wyśmiać jego niedorzeczny pomysł ratowania chłopców z jaskini przy użyciu wynalazków firm muska.