A gdyby Polacy w ramach protestu przeciwko politykom przez jeden dzień powstrzymali się od robienia zakupów?



Próbujmy to obliczyć, choć zaznaczam, że będzie to szacunek obarczony dużym marginesem błędu. Dokładne wyliczenie jest praktycznie niemożliwe bez dostępu do szczegółowych danych w czasie rzeczywistym. Jednak możemy spróbować oszacować rząd wielkości.



Aby to zrobić, potrzebujemy kilku kluczowych informacji i założeń:



1. Pokaż całość