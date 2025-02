Założenie: kredyt 600 000 zł na 30 lat (360 rat)

Żeby być w pełni obiektywnym - dorzucam system ewentualnych i możliwych pomocy od państwa - dla krajów dla których w ogóle udało się coś znaleźć. To nie jest generalnie opcja w przełożeniu 1 do 1, jeśli porównywać, bo gospodarki i ich rozwiązania się zgoła odmienne. Ale to tylko dla uczciwości tematu - co nie zmienia niczego, wobec tego co się dzieje u nas.

Systemy pomocy w poszczególnych krajach.

Niemcy

1. Program „Wohn-Riester” pozwala na uzyskanie dopłat do oszczędności przeznaczonych na zakup nieruchomości – środki te są następnie wykorzystywane do obniżenia kosztów kredytu hipotecznego.

2. Dodatkowo istnieją lokalne inicjatywy i ulgi podatkowe, które wspierają finansowanie zakupu mieszkania.

Litwa

1. W Litwie rządowe programy wsparcia skierowane do młodych rodzin i pierwszych nabywców mieszkań obejmują m.in. preferencyjne warunki kredytowania oraz wsparcie w formie dopłat do wkładu własnego. Rząd współpracuje z bankami, aby umożliwić korzystniejsze finansowanie zakupu nieruchomości.

2. Programy te mają na celu zwiększenie dostępności mieszkań, szczególnie w mniejszych miastach oraz regionach o słabszym rozwoju gospodarczym.

Łotwa

1. Na Łotwie funkcjonują rządowe inicjatywy wspierające zakup pierwszego mieszkania.

2. Dopłaty mogą przyjmować formę dofinansowania części wkładu własnego lub gwarancji kredytowych, co obniża ryzyko banków i umożliwia udzielenie kredytu przy korzystniejszych warunkach.

3. Wsparcie to skierowane jest przede wszystkim do młodych rodzin oraz osób o ograniczonej zdolności do zgromadzenia wkładu własnego.

Estonia

1. W Estonii istnieją programy wspierające pierwszych nabywców, obejmujące m.in. preferencyjne kredyty hipoteczne oraz dopłaty do wkładu własnego.

2. Rząd i lokalne samorządy często współpracują z sektorem bankowym, aby obniżyć koszty finansowania dla osób kupujących mieszkanie po raz pierwszy.

3. Często wsparcie ma charakter regionalny i może być uzależnione od warunków rynkowych w danym rejonie.

Czechy

1. W Czechach popularne są programy wspierające zakup nieruchomości, w których rząd udziela preferencyjnych warunków kredytowych lub gwarancji, ułatwiających uzyskanie kredytu hipotecznego.

2. Część wsparcia skierowana jest do młodych rodzin, a także osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie. Programy te pomagają obniżyć wymaganą kwotę wkładu własnego i zmniejszyć ryzyko kredytowe banków.

Rumunia

1. W Rumunii rządowe programy wsparcia skupiają się na zwiększeniu dostępności mieszkań, szczególnie wśród młodych rodzin.

2. Programy te obejmują dopłaty do kredytów hipotecznych, często realizowane poprzez obniżenie marż bankowych lub wsparcie w postaci gwarancji kredytowych.

3. Celem jest stymulacja rynku mieszkaniowego i poprawa warunków finansowych dla osób, które mają trudności ze zgromadzeniem pełnego wkładu własnego.

Węgry

1. W Węgrzech funkcjonuje kilka programów wsparcia, m.in. dopłaty do kredytów hipotecznych dla młodych rodzin oraz preferencyjne warunki finansowania przy zakupie pierwszego mieszkania.

2. Rząd współpracuje z bankami, oferując gwarancje, które zmniejszają ryzyko kredytowe i umożliwiają uzyskanie kredytu przy niższym oprocentowaniu.

3. Programy te mają na celu zarówno stymulację rynku nieruchomości, jak i wsparcie rodzin o niższych dochodach.

Wielka Brytania

1. Schemat „Help to Buy” zapewnia wsparcie w postaci gwarancji bankowych i częściowej dopłaty do wkładu własnego, co pozwala na obniżenie wymaganej kwoty własnej inwestycji.

2. Programy typu „Shared Ownership” umożliwiają zakup części nieruchomości przy niższym wkładzie.

Stany Zjednoczone

1. Federal Housing Administration (FHA) oferuje kredyty z niższymi wymaganiami co do wkładu własnego oraz ubezpieczenia kredytu, co de facto obniża koszty finansowania.

2. Ponadto, wiele stanów posiada własne programy wsparcia dla pierwszych nabywców, takie jak dopłaty do wkładu własnego lub ulgi podatkowe (np. program HOME Investment Partnerships Program).

Kanada

1. Program „First-Time Home Buyer Incentive” – rządowy program, który udziela wsparcia w postaci udziału w finansowaniu zakupu nieruchomości, zmniejszając kwotę kredytu.

2. Dodatkowo, można korzystać z ulg podatkowych, takich jak GST/HST New Housing Rebate.

Australia

1. Program „First Home Loan Deposit Scheme” umożliwia pierwszym nabywcom uzyskanie kredytu przy mniejszym wkładzie własnym, dzięki gwarancjom rządowym.

2. Istnieje także „First Home Super Saver Scheme”, który pozwala oszczędzać na zakup mieszkania korzystając z ulg podatkowych.

Japonia

1. Rząd oferuje programy wsparcia dla pierwszych nabywców, obejmujące preferencyjne warunki kredytowe i bezpośrednie dopłaty, które mają na celu obniżenie kosztów zakupu nieruchomości w kraju.

2. Dodatkowo, ulgi podatkowe oraz subsydia na ubezpieczenia mieszkaniowe są powszechne.

Brazylia

1. Program „Minha Casa, Minha Vida” (Moje Mieszkanie, Moje Życie) to kompleksowy system wsparcia, który obejmuje zarówno bezpośrednie dopłaty, jak i preferencyjne warunki kredytowania dla osób o niższych dochodach.

2. Program ten ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań poprzez subsydiowanie kredytów hipotecznych.

Chiny

1. W wielu miastach lokalne władze oferują programy wsparcia w postaci dopłat do rat kredytowych lub obniżonych stóp procentowych, zwłaszcza w regionach, gdzie rynek nieruchomości wykazuje oznaki przegrzania.

2. Wsparcie może obejmować także ulgę podatkową przy zakupie pierwszego mieszkania.

Tajwan

1. Rząd Tajwanu wdraża programy wsparcia dla pierwszych nabywców, które mogą obejmować dopłaty do kredytów hipotecznych, preferencyjne warunki finansowania oraz ulgi podatkowe.

2. Takie programy mają na celu zwiększenie dostępności mieszkań na rynku.

Gdyby ktoś te dane chciał w formie tekstowej:





UNIA EUROPEJSKA

Łotwa – 4769 zł, do spłaty: 1 717 009 zł

Polska – 4729 zł, do spłaty: 1 702 351 zł

Rumunia – 4492 zł, do spłaty: 1 616 977 zł

Węgry – 4430 zł, do spłaty: 1 594 706 zł

Estonia – 3657 zł, do spłaty: 1 305 767 zł

Litwa – 3627 zł, do spłaty: 1 305 767 zł

Czechy – 3442 zł, do spłaty: 1 259 722 zł

Dania – 3379 zł, do spłaty: 1 216 517 zł

Szwecja – 3175 zł, do spłaty: 1 151 031 zł

Słowacja – 2995 zł, do spłaty: 1 078 161 zł

Grecja – 2983 zł, do spłaty: 1 074 045 zł

Cypr – 2983 zł, do spłaty: 1 074 045 zł

Finlandia – 2977 zł, do spłaty: 1 071 987 zł

Irlandia – 2977 zł, do spłaty: 1 071 987 zł

Chorwacja – 2913 zł, do spłaty: 1 050 653 zł

Portugalia – 2913 zł, do spłaty: 1 050 653 zł

Austria – 2913 zł, do spłaty: 1 050 653 zł

Niemcy – 2736 zł, do spłaty: 1 006 336 zł

Słowenia – 2736 zł, do spłaty: 985 176 zł

Włochy – 2614 zł, do spłaty: 941 027 zł

Francja – 2594 zł, do spłaty: 933 785 zł

Belgia – 2575 zł, do spłaty: 926 949 zł

Hiszpania – 2552 zł, do spłaty: 918 678 zł

Luksemburg – 2252 zł, do spłaty: 811 079 zł

Holandia – 2031 zł, do spłaty: 731 628 zł

Bułgaria – 1918 zł, do spłaty: 684 790 zł

Malta – 1714 zł, do spłaty: 617 044 zł

POZOSTAŁE KRAJE