Dawno, dawno temu w szkołach uczyli niemal sami mężczyźni. Dziś to zdecydowanie sfeminizowany zawód. Jednak pojawił się postulat, by dyrektorzy szkół mieli obowiązek zatrudniać więcej mężczyzn. Oficjalna petycja w tej sprawie trafiła już do marszałkini Senatu RP.