Niezależnie od poglądów trzeba chyba przyznać, że niewielu kandydatów poza Braunem byłoby w stanie podołać bez kartki i jak rozumiem z zaskoczenia wywalić 8 minutową agitację. Dziennikarz ustalił zasady, dał wolność wypowiedzi zgodnie z normami społecznymi, może i mógł się powstrzymać od prezentowania swojego zdania, ale zadając pytania też by to zdanie prezentował. dla mnie spoko, chociaż to nie mój kandydat, wolność słowa i dostęp do mediów zapewniony.