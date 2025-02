Ciekawe czy jak się pojawiły kompilatory i języki wysokiego poziomu, to też były utyskiwania że kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów.

Kiedyś to programista musiał studiować i poznać architekturę komputera, zestaw rozkazów "mózgu elektronowego", nierzadko konstrukcję sprzętu, dopiero potem mógł przystąpić do projektowania algorytmu.

A teraz to sobie wymyślili "pętlę for", jakieś "if", funkcje i typowane zmienne - dziecinada! To nie jest programowanie ;)