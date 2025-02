A ta opłata mocowa i tak nie pójdzie na to, na co powinna teoretycznie iść tylko zostanie rozkradziona. Ludzie jednak to lubią - nadal się mnożą aprobując w ten sposób otaczającą rzeczywistość, słabo bo słabło idzie to rozmnażanie ostatnio co widać po demografii, ale jednak jeszcze można dokręcić śrubę.