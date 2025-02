To ten bezczelny ustrój demokratyczny i demokraci wam robi. Ustrój na tyle bezczelny, że wpisał do konstytucji zakaz wszelkich alternatyw do siebie samego. Ustrój na tyle bezczelny, że podszywa się pod rzekomą wolę ludu uprzednio zmanipulowanego billboardami i propagandą. Ustrój na tyle bezczelny, że formatuje mózgi naszych dzieci o rzekomej wolności słowa by następnie karać ludzi więzieniem za wypowiadanie własnych myśli. Ustrój na tyle bezczelny, że chełpliwie twierdzi, że jest końcem historii. Pokaż całość