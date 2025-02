Mam dość gadki, "młodzi to, młodzi tamto". Sam pewnie w wieku 36 lat nie należę już do tych mitycznych "młodych" nygusów z vifonami na głowach, którzy nie potrafią odczytać godziny z analogowego zegarka.

Przedsiębiorcy narzekają, że do pracy to przychodzą zarobić na iPhona, trwałą u fryzjera lub kebaba, a później się zwalniają bo "im się już nie chce" xD

Roszczeniowa grupa, która w dodatku nazywa mnie jakimś boomerem.