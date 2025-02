Najpierw zapoznajcie się z dwoma filmami lub przeczytajcie streszczenie.

Mam również dość, tych stref czystego transportu, one są wprowadzane tylko dla pieniędzy i by wykluczyć coraz większy odsetek pojazdów, aż wkońcu wykluczymy wszystkie samochody spalinowe. zobacz 3:40 obecnie Benzyna musi mieć minimum Euro 2 (podczas gdy w Niemczech wystarczy Euro 1), a Diesel Euro 4. Jednakże te zaostrzenia rosną jak sami zauważyliście.

Zobaczcie od 5:00 piątej minuty, samochód który nie spełnia danej normy nie oznacza że tej normy nie spełnia np. BMW E92 spełnia wymogi Euro 6, ale w homologacji ma Euro 4 bo był wyprodukowany w 2007 roku, -> nie jest to absurd dla pieniędzy?

Od 6 minuty pokazane że stary miejski Fiat Seicento mniej zanieczyszcza, a ma tylko Euro 2. Natomiast Rolls Royce Phantom V12 ma normę Euro 6, a ma wyższą emisję CO2 od Seicento, a także minimalnie więcej NOx.

W 6:55 okazuje się że Polacy chcą tak nadgonić zachód że wprowadzają najbardziej rygorystyczne strefy na świecie. W 7:30 jest pokazane że u Niemców wjazd do ich strefy Umwelt Zone wystarczy Benzyna o Emisji Euro 1, lub Diesel o Emisji Euro 4, a strefy są ograniczane do pojedyńczych ulic a nie do całych dzielnic jak w PL. - Oraz wymogi są stałe, u nas nie dosyć że na starcie regulacje są ostrzejsze to co 2 lata planuje się by śruba była jeszcze bardziej dokręcana.

Idziemy trochę dalej od 10:30 w Polsce ogłoszono w Marcu 2020 zakaz wychodzenia z domu bez powodu, a ruch samochodów zmalał na drogach o ponad 80%, to powietrze powinno być czystsze jednakże okazało się że jakość powietrza była gorsza niż w Marcu 2022.

Pokazane w 11:32 że w 2021 roku była jakość powietrza najgorsza, nie jest to spowodowane ruchem pojazdów, a tym że rok 2021 był rokiem najchłodniejszym względem poprzednich i następnych kilku lat. W 12:10 jest pokazane że to ruch samochodów dużo mniej zanieczyszcza niż palenie w piecach. Okazuje się że w 12:30 że w Niemczech ruch starych diesli (... trucicieli) występowanie tlenku azotu jest najniższe.

W 14:27 widzimy że na bieżąco że jak są lobbowane coraz to bardziej kosmiczne wymogi. W 14:37 pokazano że u nas wykreślono z czystego transportu nawet pojazdy LPG mimo że w dokumentach Unii gaz lpg jest również paliwem alternatywnym zmniejszającym poziom emisji oraz zanieczyszczeń na poziomie cng czy wodoru. W 14:53 jest pokazane że większość Europejskich krajów dopuszcza LPG, u nas strefy z zielonym znakiem ich nie dopuszczają.

W 17:28 jest pokazane że chcemy wykluczyć w 2030 roku aż 27 % pojazdów, no pięknie, i możliwość wjazdu straci 100 000 samochodów. To jest wykluczenie społeczne. Podsumowując, w 18:11 jest pokazane że najlepszą metodą od tego jest opór społeczny, i 7,5 tysiąca osób w Krakowie podpisało sprzeciw.

Sami zobaczcie, nawet Niemcy usuwają strefy czystego transportu, a my je wprowadzamy i co gorsza je rozszerzamy, film podobny na początku więc przewińcie do 17 minuty i 50 sekundy. W 17:50 powiedziane jest że Niemcy wyrzucają Strefy Czystego Transportu, a my je wprowadzamy. U nich nawet Umwelt Zone mogły jeździć Euro 1 a u nas nie.

W 19:18 jest pokazane że Niemcy wpadli na genialny plan, i założyli katalizator do Mercedesa W123 w dieslu, i według Tlenków Azotów wynosi EURO 5.

W 20:20 jest pokazane by wyprodukować czyste auto to trzeba wyprodukować ogromną liczbę zanieczyszczeń (więcej niż przy jeździe starym samochodem) i tego nie bierzemy pod uwagę. Przyspieszymy katastrofę klimatyczną, i nie chodzi tu o środowisko by sprzedać więcej aut i by zarobić.

