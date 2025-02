Troche ukrócę sensację. Już wcześniej było wiadomo, że wielkość pakietu falowego neutrina jest większy od jąder atomowych. Wielkość pakietu falowego to +- to co możemy sobie przetłumaczyć na rozmiar cząstki.

Tylko wcześniej było wiadomo, że neutrino nie może być mniejsze niż 2 pm. Teraz wiemy, że musi być większe niż 6.2. Tak samo jak nie wiemy dokładnie jak mały jest elektron, ale wiemy, że musi być mniejszy niż 1 am.