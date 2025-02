To nie do końca tak...

Czynsz można podnieść o niewielką kwotę raz do roku. Bank podniósł mój kredyt o 115%, a ja mogłem podnieść czynsz lokatorom o 70 funtów...

Do tego od dwóch lat podatek od przychodu, bez odliczania rat kredytu jako koszt.

Lokatorzy nie zgodzili się na podwyżkę czynszu, więc dałem wypowiedzenie. Oczywiście nie chcieli sie wynieść. Musiałem iść do sądu załatwiać eksmisję, komornika....



Druga sprawa, że rynek jest zniekształcony ogromnymi dopłatami do Pokaż całość