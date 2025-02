Przecież to ten sam kaliber niby przejęzyczenia. Wyobraźcie sobie, że mówi to jakiś Bosak. Ci, którzy tak namiętnie usprawiedliwiają Nowacką, już by ogłosili odrodzenie Hitlera. Z resztą to właśnie oni spazmów dostali za muskowe machnięcie ręką. Nowackiej nawet brewka nie drgnęła. Więc mamy dwa wyjścia - albo powiedziała to z premedytacją i pełną świadomością, albo się przejęzyczyła, co jest dowodem na to, że jest totalnie głupia. Albo w sumie jedno i drugie. Pokaż całość