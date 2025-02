skoro usmiechnieta koalicja robi takie same doplaty co pisiory to dlaczego mam dalej glosowac na opcje usmiechnieta?

pisiory co jak co to chociaz potrafili wyciagac dobre diagnozy, w prawdzie z wykonaniem bylo zle lub tragicznie. Ale chociaz diagnoza poprawna.

No a usmiechnieci to tak srednio wyciaga wnioski. Bo ciepla woda?

Dla mnie nie ma roznicy kto rzadzi, a jak teraz usmiechnieta opcja straci wladze to chociaz bede mial igrzyska.