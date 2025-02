Wydawać by się mogło że polskim rządom powinno zależeć głównie na rozwoju polskiej przedsiębiorczości, wsparciu polskiej myśli technicznej i rozwoju gospodarczym naszych rodzimych firm. Mamy teraz sytuację w której jest duża koncentracja uwagi na deweloperach i ich marżach, windowaniu cen rynkowych mieszkań i domów, a z jakiegoś dziwnego powodu cała klasa polityczna milczy na temat marż i prowizji bankowych. To one zarzynają nas w naszym codziennym życiu, w byciu niewolnikami banków na dekady, i zamykają nas w kajdanach bycia podwykonawców i pracowników zagranicznych korporacji, od sklepów, it, banków, czy dowolnych innych gałęzi przemysłu (polecam poczytać co stało się np. z polskimi cukrowniami). Wydawać by się mogło że rządowi polskiemu powinno zależeć na tym aby kredyty były jak najtańsze, tak aby rozwój polskich firm i Polaków był maksymalnie szybki. Bo przecież im mniej będzie kosztowało nas zaspokojnie naszych podstawowych potrzeb życiowych jak zapewnienie lokum, tym więcej pieniędzy będziemy mogli zainwestować w rozwój i biznes. Więc czemu tak nie jest, niezależnie od opcji politycznej która rządzi polską?

W Polsce kredyty hipoteczne i konsumenckie należą do najdroższych w Europie. Według danych Europejskiego Banku Centralnego, w lipcu 2024 roku średnie oprocentowanie nowo udzielanych kredytów hipotecznych w Polsce wynosiło nieco ponad 7,9%, podczas gdy średnia w strefie euro to 3,75%.

Cele wysokich kosztów kredytów:

Kontrola inflacji: Wysokie stopy procentowe są narzędziem polityki monetarnej mającym na celu ograniczenie inflacji poprzez zmniejszenie popytu na kredyty i konsumpcję.

Stabilność finansowa: Utrzymanie wyższych stóp procentowych może wspierać stabilność finansową, zapobiegając nadmiernemu zadłużeniu gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Wpływ na inwestycje:

Inwestycje zagraniczne: Wyższe oprocentowanie kredytów może przyciągać inwestorów zagranicznych, oferując im lepsze zwroty z inwestycji w polskie aktywa finansowe.

Inwestycje krajowe: Dla polskich przedsiębiorców wysokie koszty kredytów stanowią barierę w finansowaniu nowych projektów, co może hamować rozwój lokalnych firm i ograniczać konkurencyjność.

Analiza korzyści:

Polityka utrzymywania wysokich stóp procentowych może być korzystna dla sektora finansowego oraz inwestorów zagranicznych, którzy czerpią zyski z wyższego oprocentowania. Jednak dla krajowych przedsiębiorców i konsumentów oznacza to wyższe koszty finansowania, co może prowadzić do ograniczenia inwestycji i konsumpcji wewnętrznej.

W rezultacie, chociaż taka polityka może stabilizować gospodarkę i przyciągać kapitał zagraniczny, jednocześnie może hamować rozwój rodzimych firm i obciążać polskich konsumentów.