Cuda nie istnieją, duszki też nie, zmarli idą do ziemi, a nie do nieba albo piekła, zjawiska paranormalne nie mają potwierdzenia w badaniach, żadnego naukowo nie udowodniono, jasnowidze to oszuści, horoskopy mówią o ludzkim losie absolutnie nic, a Boga czy tam bogów nie ma, nigdy nie było.



Dziękuję za uwagę. ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )