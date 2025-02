Z pewnymi rzeczami trzeba się godzić mieszkając w najwiekszych miastach. Pomijając jakieś tarasowanie dla wygody, to nie ma opcji żeby pomieścić 2x więcej samochodów niż przewidziano na osiedlach, czy dostarczać paczki pod każdy adres szukając najpierw wolnych miejsc parkingowych. Póki nie idzie to w jakieś skrajności to dla mnie to jest życie wielkiego miasta i udowadnianie że to jest średnio legalne nie ma większego sensu.