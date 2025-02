3/4 Hiszpanii to tereny prawie niezamieszkałe przez ludzi, natomiast pełne zwierząt. Połowa Szwecji i Norwegii to "świat dzikiej przyrody?. W lasach Rumunii całkiem sporo niedźwiedzi. Ujście Dunaju, to olbrzymi i dziki matecznik ptactwa i innych zwierząt. Owszem - Polska ma Puszczę Białowieską. Ale na tle Europy to nic nadzwyczajnego. Lokalna duma.