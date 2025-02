Zawsze miałem przeświadczenie, że FDA to agencja rządowa gwarantująca kontrolę składu leków lub żywności, dbająca o to szeroko, wykorzystując szeroki wachlarz procesów i finansów, ale po obejrzeniu serialu Dopesick zacząłem trochę czytać o niej i wychodzi, że to tylko biurokraci, a tak naprawdę nieuczciwe firmy jeśli chcą to ich urzędników wprowadzą w błąd albo przekupią.

Nasz Urząd Rejestracji Leków pewnie nie lepszy, ale trzebaby mu się przyjrzeć.