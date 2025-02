Dramat w Indiach. Co najmniej 18 osób, w tym 14 kobiet, zginęło w wyniku wybuchu paniki na stacji kolejowej w New Delhi.Podróżni chcieli dotrzeć na opóźniony pociąg, jadący do miasta Prajagradź na Wielkie Święto Dzbana - Maha Kumbh Mela.