Bądźmy szczerzy.

Z roku na rok oglądalność TVP spada.

Przez spadek popularności już nawet nie może spełniać swojej roli tuby propagandowej aktualnie rządzących.

Drastyczne dofinansowanie tego już nie zmieni.

Tak naprawdę chodzi o to by mieć gdzie upychać miernych ale wiernych.

Dawno temu proponowano by stała się całkowicie komercyjna.

TVP1 byłby kanałem misyjnym (wyłącznie z polskimi produkcjami i ewentualnie tymi co powstały na terytorium RP) bez reklam a pozostałe kanały czysto komercyjne