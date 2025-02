Mówimy NIE wszelkim dopłatom do kredytów. Wszystko wskazuje na to, że dopłaty na rynku wtórnym będą prowadzić do dalszego wzrostu cen mieszkań zamiast ich stabilizacji. Ponadto, oddanie decyzji o dopłatach lokalnym władzom niesie ryzyko nacisków ze strony deweloperów i konfliktów interesów.