Problem jest spory, a zwłaszcza temat TABU. Każdy wstydzi się o tym mówić, a warto bo likwidację tych szkodników trzeba zrobić w całej klatce lub bloku, a i tak nie ma gwarancji że to g---o nie wróci. Trzeba powtarzać i walczyć bo jak się to rozmnoży to już jest mega problem. No i walka z syfiarzami i patologią gdzie się to rozmnaża najbardziej