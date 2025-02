Przeraża jak szybko korporacje potrafią zmieniać swoją politykę. Z jednej strony nie powinno to dziwić ale to jak przez ostatnie lata były zaangażowane setki miedzynarodowych korporacji w promowanie "jedynej słusznej ideologii", jak bardzo były gotowe poświęcić zyski, na promocję czegoś co u podstaw było nieracjonalne, szkodliwe, złe, dyskryminujące i.... rasistowskie jest przerażające.