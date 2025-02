Dwóch ludzi w mundurach próbuje zatrzymać mnie na ulicy. Czy mam prawo się bronić jeśli nie mają prawidłowo pomalowanego radiowozu i nie migają światłami?



W końcu to mogą być bandyci. Co można zrobić aby się upewnić że "policjant" to naprawdę policjant a nie przebieraniec?