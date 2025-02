Beka z Tuska, pan Hindus z Ameryki zrobił go jak dziecko. Miały być miliardowe inwestycje, a będzie 1 milion USD rocznie na naukę AI. W sam raz, by rozdać 10 000 voucherów na examy z GCP. Jak dobrze pójdzie, to co trzeci polski student informatyki dostanie.