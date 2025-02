Jeżeli nie zarabiasz więcej o 47.38% procent niż w 2019 r. to jesteś biedniejszy

Dużo ludzi nie zauważa jeszcze jednego, nawet jak zarabiają te 50% więcej. Jeżeli odbyło się to poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji, nauki, doświadczenia i tym samym poświęcenia energii i czasu na to wszystko to i tak są dużo do tyłu bo w normalnych warunkach byliby faktycznie te 50% do przodu, a nie na zero realnie.