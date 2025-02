"Gdybyście się zastanawiali nad skalą geniuszu Elona Muska, to mam dla was pewną pouczającą historię z ostatnich dni.

Jakiś czas temu Musk puścił na X informację, że organizacja USAID wydała 50 milionów dolarów na p----------y dla mieszkańców Strefy Gazy. Co za skandal!? Tak właśnie USAID marnotrawi pieniądze.

Szybko okazało się, że chodzi o pomoc dla lokalnych organizacji walczących z rozprzestrzenianiem się chorób przenoszonych drogą płciową.

Ale czy rzeczywiście to jest teraz główny Pokaż całość