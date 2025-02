Niedawno gdzieś się chwalili, że na jakimś skrzyżowaniu zarobili kilka milionów.



I szczerze? To jest powód do smutku i powinna od razu się tym zająć jakaś komisja.

Jeśli istnieje jakieś skrzyżowanie lub odcinek drogi na którym ludzie namiętnie łamią prawo to trzeba się zastanowić dlaczego to konkretnie miejsce odstaje od średniej.



W 90% będzie to kwestia złego projektu, tak jak z wypadkami. Pokaż całość