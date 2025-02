Prawnicy dla Polski wydali uchwałę ws. imigrantów! Proponują wprowadzenie nowego przepisu do konstytucji - "Test wiarygodności", Uchwała, w której domaga się sprowadzenia do Konstytucji przepis uniemożliwiający relokację imigrantów do Polski! Byłby to test wiarygodności i odpowiedzialności za...