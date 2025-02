imo jest kilka czynników

-chcą pochwalić się kolejnym wzrostem pkb, to że fikcyjny to już co innego

-są zbyt głupi na sensowne rozwiązania, a nie ma nic łatwiejszego niż dać kilka groszy i powiedzieć "ogarnijcie to sami"

-podoba im sie taki styl inwestycji

-lobby i korupcja dewelopersko fliperska też jest, ale dwa pierwsze punkty są największym czynnikiem dla rządu



paszyk to jest tylko palec do naciśnięcia guzika, bez zgody i wiedzy tuska Pokaż całość