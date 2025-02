Ceny mieszkań nie mogą spaść. Tak po ludzku wyobraźcie sobie, że nagle dostajecie w pracy obniżkę pensji po latach podwyżek. Jak byście zareagowali, będąc przyzwyczajonym do pewnego poziomu życia w określonym budżecie? Pewnie bylibyście za dopłatami do pensji



No i deweloperzy, flipperzy i rentierzy są teraz w podobnej sytuacji. Ciężko się pogodzić ze spadkiem dochodów. Trochę empatii ;)