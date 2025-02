No przecież on JEST PETENTEM. Komik przyzwyczaił się do tego, że wszyscy nastawiają mu d--y (jak polskojęzyczny zarząd powierniczy). Problem jest tylko taki, że upadlina do tej pory sama niczego nie oferowała. Czas najwyższy żeby ktoś komika wyregulował. Może i polskojęzyczni nauczą się jak prowadzić dialog z kacapojuniorami.