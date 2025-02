Co jakiś czas słychać o pobiciach w DPS, Hospicjach...Tak już 30 lat! Budowanie takich placówek na zadupiu to kolejny poroniony pomysł gdzie na zachodzie buduje się jak najbliżej szpitali..I czyja to wina Polacy!? Tych co wyjechali czy tych co zostali i akceptują wszystko jak leci..Przecież ten b----l w służbie zdrowia nie od dziś...