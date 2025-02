Jak rząd nie wsadzi łap to będzie taniec i mieszkania będą bardziej dostępne, ale to jest dla branży deweloperskiej, bankowej i wspomnianego rządu dramat jak ceny spadają. Będą dopłacać i trzeba to sobie powiedzieć,cwazne jest to aby im wyraźnie wszystko czarne na białym pokazać że ceny znów urosły przez was i wasze chore działania którymi od lat destabilizujecie społeczeństwo.