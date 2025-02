W momencie kiedy 14-latka przechodziła ścieżką koło pustostanu, zaczepił ją nieznany jej mężczyzna. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna zaczął bić pięściami dziewczynkę ale został spłoszony i uciekł z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzona trafiła do szpitala. Jak się jednak okazało, na szczęście obrażenia nie były zagrażające życiu i po kilku godzinach dziecko opuściło placówkę medyczną. W Rabce Zdroju trwają intensywne działania w celu ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy. Policjanci zabezpieczyli wszelki dostępny monitoring aby uzyskać wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Zostali ustaleni oraz rozpytani świadkowie zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzali również wszelkie możliwe miejsca gdzie mógł ukryć się sprawca, okoliczne sklepy, zakłady pracy, domy. Rozpytywano mieszkańców. Do działań został włączony przewodnik z psem tropiącym oraz policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Policjanci prowadzący poszukiwania sprawcy zwracają się do wszystkich osób, które rozpoznają go na zamieszczonych stopklatkach z monitoringu o kontakt. Wszelkie informacje dotyczące jego tożsamości prosimy przekazywać pod numer tel. oficera dyżurnego KP Rabka – Zdrój 47 83 46 750 lub nr alarmowy 112 Rysopis sprawcy:Wiek – 18-30 latWzrost: Około 180 cm, dobrze zbudowanyWłosy długie, kręcone, blond Ubiór:Bluza z kapturem koloru czarnego lub granatowego, z białym nadrukiem na p----i Spodnie dresowe czarne Obuwie sportoweTorba koloru khaki.