Wydana w zeszłym tygodniu na Steamie gra PirateFi okazała się mieć złośliwe oprogramowanie. Valve zareagowało na to szybko, ale pojawiły się pytania o to, jak firma sprawdza dopuszczane do dystrybucji pliki. Każda osoba, która uruchomiła grę, wiadomość z ostrzeżeniem o potencjalnym Trojanie.