Będzie to wyglądało tak:

- Poprosze kawę na wynos.

- A ma pan swój kubek?

- Nie mam, zapomniałem.

- To może pan u nas zakupić papierowy kubek za 1zł. I jak już pan za niego zapłaci i będzie należał do pana, to wtedy może pan kupić kawę. Bo kawa na wynos tylko w kubku należącym do klienta. Muszą być 2 osobne płatności. Osobno za kubek i osobno za kawę.