po co słuchać ten eurokomintern brukselski, niech sobie tam uchwalają co tam chcą, zostawić ich w tym budynku, niech gadają sami do siebie, olać ich totalnie i wyśmiać you have no power here wszytskie kraje chcące przetrwać i rozkwitać powinny olać ten nikomu niepotrzebny szkodnicy twór brukselski, nawet nie trzeba będzie żadnego -exitu robić