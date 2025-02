Ale co to jest?

Nigdzie w poście, który jest źródłem znaleziska, nie ma potwierdzenia tytułu i opisu.



No chyba, że źródłem ma być Piński, czyli Silniczkowa wersja Sumlińskiego i przy okazji chłopaczek Giertycha od brudnej, medialnej roboty.



EDIT: W ogóle co to za paradne wpisy 2 koleżków. Piński twierdzi, że Bugajski potwierdza, że agentka mieszkała u Morawieckiego, natomiast Bugajski w kolejnym wpisie nic nie potwierdza, tylko "życzliwie" pyta czy to prawda (xD) Pokaż całość