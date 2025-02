To jest przyszłość rolnictwa a nie spirala zadłużenia gospodarstw 11-13 ha (autentyczna średnia w Polsce). FYI w Czechach średnia wielkość gospodarstwa to 130ha a to i tak za mało na skalowanie produkcji i kosztów, amortyzację sprzętów więc wiele gospodarstw opracowuje różne rzeczy i oferują je na kolosalną skalę - np. firmy wgrywające dopracowane oprogramowanie do maszyn, Czesi robią to masowo w USA. Pracują w tym też Polacy