Skoro chłopiec miał 9 lat, to ktoś przejął opiekę nad dzieckiem i mógł zrzec się spadku i nie dziedziczyć długu.

Doczytałem, że chłopak był wtedy w rodzinie zastępczej, a w takim wypadku rodzice zastępczy mogli albo zrzec się dziedziczenia, albo odziedziczyć o co przypada dzieciakowi.

Ale nie ma tak, że dziedziczysz cały majątek, a długów nie. Albo bierzesz wszystko, łącznie z długami, albo nic i to jest uczciwy układ.

