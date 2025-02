Pytanie nr. 1: co on tu k...a robi?

Już w latach 70-80 jak pojawił się m----n w kraju to zaraz jakiś kolorowy dzieciak się pojawił, nie miejcie złudzeń. Każdy m----n to mniej kobiet dla was i ubogacenie puli genetycznej, tego chcecie?

Kto im daje i na jakiej podstawie prawo pobytu? Simon też miał, nawet władze wiedziały o jego HIV i nic!