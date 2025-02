Wahałem się trochę, czy wrzucać moją aplikację tutaj, gdyż obecnie dostępna jest jedynie w języku angielskim, ale może komuś nie będzie to przeszkadzać, a odzew na Reddicie był całkiem pozytywny :) Uprzedzając pytania - tak, aplikacja jest w pełni darmowa, przedmioty widoczne do zakupu służą jedynie ew. dobrowolnemu wsparciu kosztów utrzymania i stanowią motywator do dalszej jej rozbudowy. Na co dzień pracuję jako tester, mam kontakt z kodem, postanowiłem więc wykorzystać długie zimowe wieczory na próbę stworzenia czegoś własnego.