Trzeba nagrywać, i pytać co zrobią w razie gdy nie poda się danych. Jeśli powiedzą, że doprowadzą na komendę w celu ustalenia, to podać dane i potem oskarżyć o wyłudzenie danych pod groźbą pozbawienia wolności. Tak robią w USA. Co prawda w Polsce grozi nam odszkodowanie niższe niż koszty dojazdu do sądu, ale zawsze to jakaś satysfakcja.