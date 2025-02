To co ciekawe, to ład i prawo międzynarodowe, oraz jego instytucje, w tym ONZ (rok zał. 1945), są rezultatem zwycięstwa USA w 2. Wojnie. USA było policjantem pilnującym tego prawa.

Obecnie USA jasno pokazuje, że policjant nie będzie już przestrzegać prawa ONZ ani nie będzie respektować wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nie ma komu bronić dotychczasowego ładu. Nowy świat będzie bardzo siłowy.