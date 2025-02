Pracowałem pół roku w fabryce przetwórstwa łososia i powiem jedno - po tym czasie nie tknę łososia hodowlanego. Po tym jak wycinałem tym rybom raki wielkości piłki do golfa, powykręcane od chorób, a dodatkowo polityka zero waste sprawiała, że często na taśmę lądowały ryby trzykrotnie zamrażane i odmrażane (fajnie się odklejało filety wyjmowano z pudełka)- to prędzej uznam parówki po 8 zł/kg za zdrowsze. Plus poczytajcie sobie o hodowli tej ryby - Pokaż całość