No no, wiek taki że w zależności co dzieciak nafika to jest albo młoda kobieta albo dziewczynka.Gdyby chciała kupić pigułki antykoncepcyjne to byłaby uciemiężoną, prześladowaną młodą kobietą, a gdy zabiła człowieka to jest to biedna dziewczynka, której należy współczuć.Wychodzi na to, że bezwględu na czyn jest ofiarą # pieklokobiet